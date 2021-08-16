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Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику

  /   Обновлено: 16 августа 2021 13:04
Политика
Политолог Захаров отметил свежий взгляд Шугалея на политику
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 16 августа. Основное преимущество Максима Шугалея над остальными кандидатами в ЗакС Санкт-Петербурга — это незашоренность взглядов, считает политолог Дмитрий Захаров.

По его словам, любому городу, а особенно такому большому, как Петербург, нужны новые люди в политике. Эксперт считает, что у Шугалея есть все шансы, чтобы занять место в городском парламенте.

«Шугалей стал очень известным человеком летом прошлого года, когда в инфополе появилась история его попадания в ливийский плен, а затем освобождения. С тех пор его имя было на слуху», — приводит слова Захарова издание «Народные Новости».

Такие люди, как указал политолог, могут сделать гораздо больше, чем кто-либо. По словам Захарова, Шугалей знает жизнь в российской реальности изнутри и может взглянуть на ситуацию под другим углом.

Председатель Ленинградского регионального отделения ООМПО ООО «РСВА» «Наследие» Илья Сикорский ранее в интервью ФАН рассказал, какие качества помогут Максиму Шугалею в предвыборной гонке. Он указал, что кандидат обладает хорошими шансами войти в новый состав Заксобрания Петербурга.

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