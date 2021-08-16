Аналитики заявили о росте спроса на электросамокаты в Петербурге на 112%

Санкт-Петербург, 16 августа. Спрос на электротранспорт в Северной столице вырос на 112% за последние три с половиной месяца, о чем свидетельствуют данные аналитиков Wildberries.

Петербург вошел в топ-5 российских регионов, где наиболее востребованы электросамокаты. Первое место досталось Ульяновской области с показателем 158%. На втором расположилась Чувашия (134%), на третьем — Бурятия (124%), а на четвертом — Алтай (117%).

Кроме электросамокатов, у петербуржцев также пользуются спросом такие виды транспорта, как трехколесные велосипеды, ролики и скейтборды. К тому же россияне стали чаще приобретать ракетки для тенниса, бадминтона и пинг-понга, заявили специалисты аналитической службы Wildberries.

Сейчас российские власти обсуждают вопросы, связанные с организацией безопасности дорожного движения при участии тех, кто передвигается на самокатах. Известны случаи, когда водители такого вида транспорта становились виновниками ДТП. Важно поставить ситуацию на контроль, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.