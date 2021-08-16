Владельцев опасных собак в Петербурге могут обязать страховать ответственность

Санкт-Петербург, 16 августа. Комитет по законодательству рассмотрел предложение об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных собак, сообщили в пресс-службе ЗакСа Санкт-Петербурга.

Проект постановления о внесении изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» могут принять в Северной столице. Поправки предложили депутаты Денис Четырбок и Юрий Бочков. Заседание Законодательного собрания состоится 18 августа, говорится в сообщении.

Согласно проекту, предлагается ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак. В противном случае человека могут лишить права выгуливать питомца за пределами принадлежащей ему огороженной территории. Перечень потенциально опасных собак утвердили постановлением правительства РФ от 2019 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о выделении 8,3 млн рублей на содержание бездомных животных, в том числе собак, кошек и нерп. Инициативу одобрила большая доля жителей Северной столицы.