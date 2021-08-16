Каршеринг уронил светофор и дорожные знаки на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 августа. Водитель арендованного авто влетел в островок безопасности на пешеходном переходе, сбил дорожные знаки и повалил светофор. Виновник ДТП бросил разбитую машину и сбежал.

Авария произошла рано утром возле дома №6 на улице Партизана Германа. Водитель автомобиля Renault снес светофор и дорожные знаки. Сам виновник происшествия скрылся с места аварии. Очевидцы случившегося предположили, что он мог уехать на другой каршеринговой машине. В результате аварии никто не пострадал. Правоохранителям предстоит установить личность нарушителя и обстоятельства случившегося.

Тем временем каршеринг сбил выходившую из трамвая женщину в Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru. Удар был настолько сильным, что пострадавшую подбросило в воздух.