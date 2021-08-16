Жителей Петербурга предупредили о кратковременных дождях в понедельник

Санкт-Петербург, 16 августа. Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге в начале недели, заявили синоптики из Росгидромета.

В начале этой недели в Петербург придет привычная для него погода. В некоторых районах города на Неве ожидается ветреная и дождливая погода, добавили синоптики.

«Температура воздуха в Северной столице поднимется до +20...+22 градусов», — сообщили эксперты.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение этой недели в центре Европейской России ожидается теплая и солнечная погода. Дневные температуры в понедельник, по его словам, будут достигать 25-28 градусов тепла, во вторник и среду воздух прогреется до +29.

Серьезное ухудшение погодных условий ожидает и жителей Ленобласти в понедельник, 16 августа. В регионе будут идти дожди, а порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду, пишет spbdnevnik.ru.