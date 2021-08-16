Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара

Санкт-Петербург, 16 августа. Жительница Санкт-Петербурга обнаружила камеру видеонаблюдения в одном из баров города прямо в уборной.

Петербурженка, которая обнаружила камеру, сообщила, что устройство приклеено к лампе на потолке. На дверях висит объявление, что в туалете ведется видеонаблюдение в целях безопасности клиентов бара.

Предупреждение о съемке было наклеено на сливном бачке. На нем было написано, что человек дает согласие на отправку и обработку личных данных, нажимая кнопку. Однако эту информацию клиентка бара не стала проверять у сотрудников заведения.

Ранее полиция Новосибирска начала проверку по факту конфликта в Новосибирске. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает RT.