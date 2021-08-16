Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 03:52
03:47
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке
03:47
Политика
Стрельба прозвучала в окрестностях аэропорта Кабула
03:31
Политика
Талибы не будут формировать коалиционное правительство в Афганистане
03:20
Общество
Адвокат Корчаго назвал действенный способ борьбы с пьяницами на лавочках
03:20
Технологии
Эксперт Антипов научил избавляться от лишних уведомлений на смартфоне
03:07
Происшествия
Начальника службы по борьбе с коррупцией задержали в Петербурге
02:59
Происшествия
Четыре месячные нормы осадков выпали за несколько часов в Геленджике
02:42
Происшествия
Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара
02:17
Общество
Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита
02:09
Общество
Россиянам назвали самое частое время телефонных звонков от мошенников
Все новости

Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара
Происшествия
Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 августа. Жительница Санкт-Петербурга обнаружила камеру видеонаблюдения в одном из баров города прямо в уборной.

Петербурженка, которая обнаружила камеру, сообщила, что устройство приклеено к лампе на потолке. На дверях висит объявление, что в туалете ведется видеонаблюдение в целях безопасности клиентов бара.

Предупреждение о съемке было наклеено на сливном бачке. На нем было написано, что человек дает согласие на отправку и обработку личных данных, нажимая кнопку. Однако эту информацию клиентка бара не стала проверять у сотрудников заведения.

Ранее полиция Новосибирска начала проверку по факту конфликта в Новосибирске. В результате происшествия пострадали два человека, сообщает RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербурженка обнаружила камеру видеонаблюдения в туалете бара
бар камера видеонаблюдение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru