Начальника службы по борьбе с коррупцией задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 августа. Правоохранители задержали начальника службы по борьбе с коррупцией Максима Розсыпайло во время получения взятки в Санкт-Петербурге.

Полиция в результате этого происшествия возбудила уголовное дело в отношении начальника по статье «Получение взятки в крупном размере». Следствие планирует просить суд о заключении Розсыпайло под стражу.

Стало известно, что он занимал свой пост примерно год. Но сейчас непонятно, добился ли он на своей должности внушительных результатов. Источники РЕН ТВ также отметили любовь Розсыпайло к спиртным напиткам, которые он мог употреблять и на работе.

Ранее суд Кронштадта оштрафовал капитана моторной лодки за дачу взятки должностному лицу. Сообщается, что нарушитель передал заместителю начальника службы регулирования судов большую сумму денег.