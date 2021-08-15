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СК возбудил уголовное дело в отношении напавшего на полицейских петербуржца
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении напавшего на полицейских петербуржца
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 15 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербуржца, который напал на двух полицейских. Во время конфликта нарушитель ударил одного правоохранителя молотком.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Сообщается, что нарушитель родился в 1979 году.

По информации следствия, злоумышленник в ночь на 15 августа нарушал общественный порядок, когда находился в квартире в поселке Шушары. Правоохранители потребовали прекратить нарушения. Однако подозреваемый в ответ напал на полицейских и несколько раз ударил молотком одного из правоохранителей в голову и туловище.

Недавно СК возбудил уголовное дело в результате обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями в Москве. Информацией об этом поделился RT.

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