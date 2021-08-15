Библиотеки Петербурга присоединились к благотворительной акции «Книга за корм»

Санкт-Петербург, 15 августа. Благотворительная акция «Книга за корм» в поддержку бездомных животных будет проходить с 16 по 21 августа в библиотеках Петербурга.

Жители Северной столицы смогут не только пополнить свою домашнюю коллекцию книг, но и помочь городским приютам для животных. Акцию запустила библиотека «На Стремянной» в честь Дня защиты бездомных животных.

Затем к читальне присоединились еще 16 библиотек города. В рамках акции петербуржцы могут принести корм, подарки и другие полезные вещи для обитателей приюта «Друг», а в обмен получить книгу. Сейчас в приюте находятся на содержании 250 собак и 50 кошек.

Тульские волонтеры ранее привезли подарки животным в центр «Любимец». Они доставили в организацию 30 килограммов корма, пеленки и другие необходимые вещи.