«Имеет известность и информационный бэкграунд»: Шатилов о кандидатуре Шугалея в ЗакС

Санкт-Петербург, 15 августа. Социолог Александр Шатилов высоко оценил шансы своего коллеги Максима Шугалея стать депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Президент Фонда национальных ценностей (ФЗНЦ) и ученый-социолог Максим Шугалей примет участие в борьбе за место в парламенте Северной столицы. Он баллотировался от партии «Родина» по пятому одномандатному округу.

По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александра Шатилова, у Шугалея есть ряд преимуществ перед конкурентами.

«Из кандидатов «Родины» он — один из широко известных людей. Это человек, который имеет определенный спрос, известность, информационный бэкграунд», — заявил социолог в беседе с «ПолитЭкспертом».

Шатилов добавил, что у главы ФЗНЦ есть возможность попасть в Заксобрание, потому что он интересен гражданам.

«У Шугалея есть шансы вклиниться в эту борьбу в силу своей новизны, потому что зачастую избиратель устает от старых и примелькавшихся лиц», — объяснил эксперт.

Предвыборная программа ученого будет строиться на просьбах и пожеланиях петербуржцев, с которыми он встретится лично.