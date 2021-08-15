Политик Бирюков отметил уникальный опыт кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга Шугалея

Санкт-Петербург, 15 августа. Кандидат на пост депутата ЗакСа Петербурга Максим Шугалей имеет уникальную биографию и опыт, считает политик и публицист Федор Бирюков.

Социолог Максим Шугалей, зарегистрированный в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина», обладает уникальным опытом, отличающим его от других участников предвыборной гонки. Такое мнение выразил директор Института свободы, публицист и политик Федор Бирюков.

Часть биографии ученого, связанная с его пленением во время работы в Ливии, легла в основу трилогии фильмов «Шугалей». По мнению Бирюкова, он является фигурой не только федерального, но и международного масштаба, а его история затрагивает целые пласты международной проблематики.

«Его присутствие в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предоставило бы возможность рассказать о многом, о чем прочие депутаты просто не подозревают», — заявил политик в беседе с изданием «Слово и дело».

Публицист уверен, что вероятнее всего никто из депутатов ЗакСа Петербурга не имеет такую биографию. Он утверждает, что за Шугалея проголосуют люди, ценящие правду и искренность.

Кандидатура социолога пользуется широкой поддержкой экспертного сообщества. Ранее политолог Антон Бредихин высоко оценил его шансы на победу в грядущих осенних выборах.