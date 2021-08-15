Инфраструктура влияет на рождаемость: в Петербурге одобрили строительство роддома

Санкт-Петербург, 15 августа. Увеличение числа родильных домов является хорошей практикой, уверена председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Она одобрила инициативу петербургских властей по строительству перинатального центра на улице Вавиловых. Председатель отреагировала на визит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на место строительства. Градоначальник сообщил, власти уже нашли застройщика для возведения нового объекта. Также в ближайшее время состоится совместное совещание с Минздравом и Минфином по вопросу строительства роддома, пояснил он.

Леткова обратила внимание на влияние инфраструктуры на рождаемость. Ее отсутствие порождает в людях неуверенность в завтрашнем дне, из-за чего семьи отказываются заводить детей. А возведение новых объектов позволяет преодолеть страх, подчеркнула председатель ассоциации. Она дала комментарий «Невским Новостям».

«Когда люди понимают, что создана инфраструктура, чтобы они могли спокойно рожать и воспитывать детей: родильный дом, поликлиника, детский, сад, школа — это способствует повышению рождаемости», — сказала она.

Ранее автоэксперт Сальников оценил строительство нового пешеходного перехода на проспекте Маршала Блюхера по поручению Беглова. Специалист обратил внимание на изменение ситуации на дороге в лучшую сторону.