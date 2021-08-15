Политпсихолог Бурикова назвала главные достоинства кандидата в депутаты ЗакСа Максима Шугалея

Санкт-Петербург, 15 августа. Политический психолог Инга Бурикова прокомментировала участие социолога Максима Шугалея в выборах в ЗакС Петербурга. Эксперт назвала главные достоинства ученого.

Широкую известность кандидат в депутаты получил, когда во время социологического исследования в Ливии был захвачен террористами в плен. Вызволить его удалось лишь спустя почти два года при поддержке МИД РФ.

Вернувшись на родину, ученый возглавил Фонд защиты национальных ценностей и занялся благотворительной деятельностью. Его давняя знакомая, заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Инга Бурикова уверена, что Шугалей станет достойным депутатом.

«Это человек слова и человек дела. Я знаю его 20 лет, мы дружим, мы коллеги и часто вместе работали. Я знаю, что если Максим за что-то берется, то он доводит дело до конца», — отметила психолог в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Бурикова отмечает, что социолог — прямой и принципиальный человек, и его опыт в качестве политического консультанта сыграет ему на руку. Она добавила, что благодаря выходу фильмов о нем Максим Шугалей имеет хорошую известность героя, которая ему поможет.

«Максиму нужно еще показать избирателям, что он из себя представляет. Это большая работа – показать людям, чем он будет полезен Законодательному собранию. Но, конечно, стартовая позиция хорошая», — подчеркнула собеседница издания.

С мнением политпсихолога согласен лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Общественник отметил, что жизненный опыт станет хорошим подспорьем в политической карьере Шугалея.