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Московский застройщик взялся за проблемные ЖК в Ленобласти
Экономика
Московский застройщик взялся за проблемные ЖК в Ленобласти
 /  Александра Кампински

Санкт-Петербург, 15 августа. Группа компаний «Самолет» займется достройкой проблемных жилых комплексов «Петростроя» в Ленинградской области, сообщает РБК.

Издание объясняет, что московский застройщик включается в этот проект ради возможности увеличить присутствие на территории региона. Власти Ленобласти, в свою очередь, намерены поставить схему завершения проблемных объектов за частные средства на поток.

«Достройка домов будет вестись силами инвестора. Функции технического заказчика строительства будут переданы уполномоченной структуре — Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области», — заявил ранее губернатор Александр Дрозденко.

Тем временем власти Санкт-Петербурга стремятся сократить разрыв между жилой и социальной застройкой, образовавшийся в период активного роста числа новых проектов в городе. Предполагается, что социальный проект будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства.

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самолет жилье строительство ленинградская область
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