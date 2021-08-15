«Родина» потребовала от ЦИК признать недействительной проверку подписей списка партии

Санкт-Петербург, 15 августа. Партия «Родина» направила заявление в ЦИК, где попросила аннулировать итоги проверки подписей списка политического объединения.

«Родина» потребовала зарегистрировать список на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга. Этот пункт также отражен в заявлении.

Ранее член петербургской избирательной комиссии Андрей Беляков прокомментировал недопуск партии к выборам. По его мнению, подписи «Родины» якобы собирались с нарушениями. Горизбирком окончательно отказал в регистрации списка кандидатов политического объединения по единому избирательному округу 12 августа.

Во главе общерегионального списка «Родины» стоял председатель партии Алексей Журавлев. Под вторым номером располагался социолог Максим Шугалей, а замыкал тройку председатель реготделения Андрей Петров.

Также в партийный список входили певица Татьяна Буланова и звезда сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов.