Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 августа. Жизненный опыт социолога Максима Шугалея наверняка поможет ему достичь целей в Заксобрании Санкт-Петербурга, заявил лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

В комментарии изданию «Народные новости» он подчеркнул, что известный ученый и национальный герой обязательно найдет себя, будучи парламентарием, ведь ему «есть за что бороться».

«Я думаю, что Максим найдет себя в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. С его жизненным опытом, с тем, что он повидал, да и вообще его профессия — социолог. Ему есть что сказать, есть за что побороться в будущем Заксобрании Петербурга», — рассказал Кормухин.

Он также отметил, что хотел бы видеть Шугалея депутатом Государственной думы, так как в России есть множество внешнеполитических вопросов, с которыми социолог непременно справится.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Голосование состоится 19 сентября 2021 года. Политолог Антон Бредихин уверен, что у Шугалея есть большой шанс пройти в городской парламент.