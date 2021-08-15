Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия

Санкт-Петербург, 15 августа. Нетрезвый мужчина напал с молотком на стража порядка, который вместе с коллегой прибыл на вызов в одну из квартир на юге Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло на улице Пушкинская в поселке Шушары. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища встретил прибывших к нему полицейских с молотком в руках и несколько раз ударил им одного из правоохранителей по голове.

«В ответ второй полицейский на основании ч. 1 ст. 23 ФЗ РФ «О полиции» (для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья) из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его», — уточнили в полиции.

В итоге прибывшие на место медики доставили стража порядка и нападавшего в больницу. Петербуржцу оказали первую помощь. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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