Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:48
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:47
Общество
Донские поисковики показали новые останки в расстрельных ямах времен ВОВ
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
Все новости

Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
pixabay.com  /  Inactive account – ID 947051

Санкт-Петербург, 15 августа. Нетрезвый мужчина напал с молотком на стража порядка, который вместе с коллегой прибыл на вызов в одну из квартир на юге Северной столицы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все произошло на улице Пушкинская в поселке Шушары. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяин жилища встретил прибывших к нему полицейских с молотком в руках и несколько раз ударил им одного из правоохранителей по голове.

«В ответ второй полицейский на основании ч. 1 ст. 23 ФЗ РФ «О полиции» (для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья) из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его», — уточнили в полиции.

В итоге прибывшие на место медики доставили стража порядка и нападавшего в больницу. Петербуржцу оказали первую помощь. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Уфе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
петербург молоток нападение на полицейского
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru