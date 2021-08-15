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Максим Шугалей призвал власти Петербурга сделать доступными бесплатные тесты на COVID-19

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:17
Общество
Максим Шугалей призвал власти Петербурга сделать доступными бесплатные тесты на COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 15 августа. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и социолог Максим Шугалей оценил подготовку Петербурга к возможной четвертой волне коронавирусной инфекции.

По его словам, в первую очередь необходимо сделать доступными бесплатные тесты на COVID-19. Также нужно объяснять жителям, чем одна вакцина отличается от другой. В этом могут помочь специальные горячие линии.

«Нужно открыть горячие линии, которые помогут людям принять правильное решение. Также должны быть в свободном доступе медицинские тесты и исчезнуть очереди в поликлиниках. Прививочных пунктов достаточно, но информации о них мало», — подчеркнул Шугалей в беседе с изданием «Журналистская правда».

Глава ФЗНЦ также отметил, что дозвониться на горячую линию по коронавирусу в субботу или воскресенье очень непросто. Медики приезжают через три-четыре дня после того, как человек обратился за помощью, а сами тесты делают в течение двух суток.

«У нас не хватает врачей, не знаю с чем это связано. Мы находимся в тяжелом положении, ситуация форс-мажора длится уже долго, исполнительная власть должна собраться и решать эти проблемы в соответствии с образовавшимися угрозами», — резюмировал ученый.

Максим Шугалей ранее объяснил важность мониторинга продуктовых цен. По его словам, контролировать процесс ценообразования необходимо на региональном уровне.

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петербург шугалей коронавирус
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