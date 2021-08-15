Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 15:48
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
15:47
Общество
Донские поисковики показали новые останки в расстрельных ямах времен ВОВ
15:40
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
15:39
Общество
Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19
15:39
Происшествия
В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц
15:38
Политика
Общественник Кормухин объяснил, как опыт Шугалея поможет ему в ЗакСе Петербурга
15:37
Происшествия
Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов
15:34
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
15:32
Общество
Дагестанские учителя получат премии по 200 тысяч рублей за достижения в работе
15:25
Происшествия
Полицейский обезвредил вооруженного молотком петербуржца с помощью табельного оружия
Все новости

В Петербурге загорелся чердак здания в «Красном трегуольнике»

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:13
Происшествия
В Петербурге загорелся чердак здания в «Красном трегуольнике»
Юрий Осинин

Санкт-Петербург, 15 августа. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров на территории заброшенного завода «Красный треугольник».

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщил, что площадь пожара в одном из заброшенных зданий «Красного треугольника» достигла 200 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

По уточненным данным, пламя охватило чердак одного из зданий. Причина инцидента пока неизвестна, однако не исключено, что в очередной раз там загорелся мусор.

Похожий инцидент произошел несколькими днями ранее. Сотрудники экстренных служб выезжали на территорию «Красного треугольника» для тушения крупного пожара. Причиной случившегося также стало воспламенение мусора. Тогда площадь возгорания составила не более 20 квадратных метров.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Петербурге загорелся чердак здания в «Красном трегуольнике»
пожар петербург красный треугольник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru