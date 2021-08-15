В Петербурге загорелся чердак здания в «Красном трегуольнике»

Санкт-Петербург, 15 августа. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 200 квадратных метров на территории заброшенного завода «Красный треугольник».

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщил, что площадь пожара в одном из заброшенных зданий «Красного треугольника» достигла 200 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

По уточненным данным, пламя охватило чердак одного из зданий. Причина инцидента пока неизвестна, однако не исключено, что в очередной раз там загорелся мусор.

Похожий инцидент произошел несколькими днями ранее. Сотрудники экстренных служб выезжали на территорию «Красного треугольника» для тушения крупного пожара. Причиной случившегося также стало воспламенение мусора. Тогда площадь возгорания составила не более 20 квадратных метров.