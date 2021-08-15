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Политолог Иванов: «Родина» имеет все шансы отменить запрет на участие в выборах
Политика
Политолог Иванов: «Родина» имеет все шансы отменить запрет на участие в выборах
Федеральное агентство новостей  /  Общественное достояние

Санкт-Петербург, 15 августа. «Родина» имеет все шансы добиться отмены запрета петербургского ГИК на участие партии в выборах, заявил политолог Олег Иванов.

В комментарии изданию «НьюИнформ» он напомнил, что городская избирательная комиссия и раньше допускала подобные ситуации. Как следствие, на происходящее уже обратили внимание представители Центральной избирательной комиссии РФ.

«Я думаю, что есть определенные перспективы отменить это решение в вышестоящей комиссии Центризбиркома, тем более, что Элла Памфилова уже высказывалась о том, что к горизбиркому Петербурга были серьезные претензии на прошлых выборах. Поэтому Центральная избирательная комиссия будет особенно следить за ситуацией в городе», — констатировал Иванов.

Ранее городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в регистрации списка партии «Родина» по единому избирательному округу под предлогом нарушений при сборе подписей в поддержку кандидатов. Председатель петербургского регионального отделения партии Андрей Петров уже отреагировал на такое решение. Он подчеркнул, что подписи собирались честно, и это будет доказано в суде.

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