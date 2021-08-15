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"Таких во власти должно быть больше": Манукян оценил шансы Шугалея на выборах
Политика
"Таких во власти должно быть больше": Манукян оценил шансы Шугалея на выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 августа. Известный ученый и национальный герой Максим Шугалей имеет большие шансы на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, заявил журналист и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

В комментарии изданию «Политика Сегодня» эксперт отметил, что успех Шугалея обусловлен его опытом и стойкостью в самых трудных ситуациях. Этим социолог доказал свое право представлять интересы петербуржцев в городском парламенте. В то же время Манукян подчеркнул, что на плечах Шугалея лежит большая ответственность, ведь он остался последним кандидатом от партии «Родина» в ЗакС.

«Максиму Шугалею теперь придется быть одному за всех и показывать, что настоящие патриоты страны тоже должны быть и в петербургском парламенте, и в законодательных органах по всей стране. Таких людей действительно должно быть больше на всех уровнях власти, у него большие шансы на выборах», — констатировал эксперт.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. В то же время избирком отказался регистрировать список от партии «Родина» под предлогом нарушений при сборе подписей в поддержку кандидатов.

Председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров уже отреагировал на такое решение. Он подчеркнул, что партия собирала подписи честно и докажет это в суде.

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выборы санкт-петербург манукян шугалей
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