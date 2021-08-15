Политолог Бредихин: народная поддержка Шугалея увеличивает его шансы победить на выборах

Санкт-Петербург, 15 августа. Максим Шугалей с большой вероятностью может победить на выборах в Заксобрание Петербурга благодаря широкой народной поддержке, уверен политолог Антон Бредихин.

Некоторое время назад президент Фонда защиты национальных ценностей был успешно зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина» по пятому одномандатному округу. Социолог считает, что власти должны помогать горожанам в непростое время, поэтому он полностью поддерживает программу петербургского отделения своей партии, которая опирается на мнение жителей города.

Бредихин заявил, что Шугалею будет оказана максимальная поддержка от сторонников «Родины», поскольку он остался последним кандидатом от данной партии. В беседе с «НьюИнформ» эксперт подчеркнул, что волонтеры и сторонники всех тех, кто не был зарегистрирован ни по одномандатным, ни по партийным спискам, сплотятся вокруг главы ФЗНЦ.

«Поэтому у Шугалея образуется еще большая поддержка, и его шансы как единственного представителя от партии сильно возрастают», — заявил политолог.

Широкая известность к уроженцу Ленинграда Шугалею пришла после инцидента в Ливии, когда ученый-социолог провел в плену у боевиков полтора года. В итоге он сумел вернуться в Россию, где стал национальным героем. Отмечается, что знания в политике и социологии дают главе ФЗНЦ значительное преимущество перед другими кандидатами.

Ранее сообщалось, что политолог Сергей Простаков предрек Шугалею успех на выборах в ЗакС. По его словам, имидж и внятная предвыборная программа помогут социологу стать депутатом.