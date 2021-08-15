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Глава музея Бродского прокомментировал слухи о выселении

  /   Обновлено: 15 августа 2021 13:38
Общество
Глава музея Бродского прокомментировал слухи о выселении
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Санкт-Петербург, 15 августа. Директор музея «Полторы комнаты», посвященного российскому поэту Иосифу Бродскому, Максим Левченко прокомментировал сообщения о выселении из центра Петербурга.

Музей Бродского получил документ, согласно которому ему необходимо будет покинуть дом Мурузи. В письме говорится, что 30 августа истекает заключенный договор с фондом о безвозмездном пользовании помещениями мемориальной квартиры.

Глава музея в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что в настоящее время ведутся переговоры. По словам Левченко, перед ним извинились и вопрос о выселении никто даже не рассматривает, поскольку фонд и музей активно обсуждают продление договора.

Открытие музея-квартиры Иосифа Бродского «Полторы комнаты» состоялось в мае прошлого года. По словам куратора проекта Павла Котляра, посетители смогут увидеть воссозданное место жительства известного поэта. Для всех желающих на территории есть интерактивная программа и литературная экскурсия.

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музей бродский полторы комнаты
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