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Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
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Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 15 августа. Средняя площадь жилья на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области на фоне роста цен на недвижимость сократилась на 11%, сообщает РБК.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, застройщики вновь стали предлагать покупателям более компактные планировки. В большинстве случаев это квартиры площадью до 20 квадратных метров.

По данным ЦИАН, спрос на такое жилье в последние годы растет. В первой половине текущего года их доля на рынке составила 2%. Квартиры площадью 20-28 «квадратов» при этом занимают 15% от общего объема предложения. Основная часть «микростудий», как уточняют специалисты, находится в жилых комплексах, расположенных в пределах Петербурга. На территории Ленинградской области такие лоты представлены значительно реже.

Тем временем в России наблюдается стабилизация цен на вторичном рынке жилья. Зачастую собственникам квартир приходится идти на встречу покупателям и предлагать скидки.

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Все новости / Экономика / Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
санкт-петербург жилье недвижимость ленинградская область студии
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