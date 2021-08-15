Самолет рейса Петербург — Волгоград вернулся в Пулково из-за отказа «синей» гидросистемы

Санкт-Петербург, 15 августа. Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», вылетевший в Волгоград из Северной столицы, вернулся в аэропорт Пулково из-за отказа гидросистемы.

Во время полета сработал датчик отказа «синей» гидросистемы самолета — в таком случае все функции берут на себя две оставшиеся — «зеленая» и «желтая». Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт отправления, сообщил источник ФАН в авиационных кругах.

Посадка прошла в штатном режиме. Всех пассажиров благополучно доставили в Волгоград запасным бортом. Лайнер осматривают технические специалисты.

Похожий инцидент произошел с самолетом рейса Москва — Оренбург, который вернулся в аэропорт вылета из-за постороннего шума в кабине пилотов, сообщало РИА56.