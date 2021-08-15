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Политолог Прокопчук: Я зауважал Беглова после превращения «Ленэкспо» в госпиталь
Общество
Политолог Прокопчук: Я зауважал Беглова после превращения «Ленэкспо» в госпиталь
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей /Zamir Usmanov/Global Look Press

Санкт-Петербург вряд ли смог бы справиться со всеми трудностями коронавирусной пандемии, если бы во главе его стоял иной лидер, а не Александр Беглов. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

По его словам, он по-настоящему зауважал губернатора Северной столицы после того, как тот распорядился выделить выставочный комплекс «Ленэкспо» под ковидный госпиталь.

«Наверно, непросто было принять такое решение, — предположил политолог. — Все-таки это — место, где собираются все сливки общества, элита нашей страны. Однако Александр Дмитриевич показал себя действительно «народным» губернатором и поручил выставить в этом сооружении больничные койки и медицинские аппараты. В итоге благодаря его твердости тысячи людей смогли получить шанс выжить в борьбе со страшной болезнью».

Эксперт также похвалил меры, принятые городским правительством для поддержки компаний, больше всего пострадавших от пандемии.

«Прежде всего это — налоговые льготы, а также отмена выплат арендных платежей, прежде всего для бизнеса из сфер туризма и услуг, — заметил собеседник ФАН. — Особенно хочу отметить льготы кредитные, в том числе те, что брались на выплату зарплат сотрудникам. Такая забота о простых людях еще раз подтверждает постулируемый в нашей Конституции тезис о социальной сути нашего государства, существующего ради своих граждан».

Прокопчук также рассказал о работе, которую администрация Санкт-Петербурга проводит в данный момент для развития малого и среднего предпринимательства в городе.

Политолог Прокопчук: я зауважал Беглова после превращения «Ленэкспо» в госпиталь
Федеральное агентство новостей  / 

«Прежде всего это — поддержка в плане кооперации с крупными компаниями, в том числе проведение мероприятий и презентаций, которые помогают малым предприятиям получить заказы от крупных, — заметил политолог. — Кроме того, проводятся различные стратегические инновационные сессии с такими гигантами, как РЖД, «Водоканал», «Пассажиравтотранс», «Горэлектротранс» и так далее».

Для малого бизнеса, по словам эксперта, также организуются образовательные семинары, где предприниматели имеют возможность повысить свою юридическую и финансовую грамотность.

«И во всем этом, безусловно, есть заслуга Максима Юрьевича Соколова, который курирует в городской администрации экономический блок, — заявил собеседник ФАН. — Александр Дмитриевич прислушивается к мнению этого опытного управленца, ранее занимавшего пост министра транспорта в Правительстве РФ, что характеризует его как в высшей степени мудрого и дальновидного политика».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко предложил россиянам клясться на Конституции образца 2020 года.

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