Школьница-фигуристка погибла после падения из окна в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 августа. Бездыханное тело девочки-подростка нашли под окнами девятиэтажного дома на улице Будапештской. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По данным правоохранителей, девятиклассница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Известно, что погибшая с детства занималась фигурным катанием и воспитывалась в полной благополучной семье. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии и выясняют, причастны ли к ней третьи лица.

Похожий инцидент произошел в Приморском крае несколько недель назад. Двухлетний мальчик выпал из окна, когда его родители отвлеклись всего на несколько минут. От полученных травм он скончался на месте, сообщала Deita.