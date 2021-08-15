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Смуглый мужчина с молотком отобрал у петербурженки рюкзак с деньгами и айфоном

  /   Обновлено: 15 августа 2021 12:06
Происшествия
Смуглый мужчина с молотком отобрал у петербурженки рюкзак с деньгами и айфоном
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 15 августа. Жительница Петербурга обратилась в полицию после совершенного на нее разбойного нападения в Выборгском районе Северной столицы.

Неизвестный, угрожая женщине молотком, отобрал у потерпевшей рюкзак с деньгами, банковскими картами и айфоном. Инцидент произошел днем в парке Лесотехнической академии, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявительница дождалась сотрудников полиции на месте преступления и передала им приметы нападавшего. По словам петербурженки, мужчина был смуглый, в черной майке, джинсах и медицинской маске. На вид злоумышленнику было около 50 лет.

Женщина оценила причиненный ей ущерб в 30 тыс. рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой).

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге, где мужчина, угрожая пистолетом, ограбил продуктовый магазин. Подозреваемого поймали по горячим следам, сообщало URA.RU.

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