Смуглый мужчина с молотком отобрал у петербурженки рюкзак с деньгами и айфоном

Санкт-Петербург, 15 августа. Жительница Петербурга обратилась в полицию после совершенного на нее разбойного нападения в Выборгском районе Северной столицы.

Неизвестный, угрожая женщине молотком, отобрал у потерпевшей рюкзак с деньгами, банковскими картами и айфоном. Инцидент произошел днем в парке Лесотехнической академии, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявительница дождалась сотрудников полиции на месте преступления и передала им приметы нападавшего. По словам петербурженки, мужчина был смуглый, в черной майке, джинсах и медицинской маске. На вид злоумышленнику было около 50 лет.

Женщина оценила причиненный ей ущерб в 30 тыс. рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой).

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге, где мужчина, угрожая пистолетом, ограбил продуктовый магазин. Подозреваемого поймали по горячим следам, сообщало URA.RU.