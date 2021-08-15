Аналитик Соломонов потребовал разобраться с ситуацией вокруг недопуска «Родины» к выборам

Санкт-Петербург, 15 августа. Необходимо разобраться с ситуацией вокруг отстранения партии «Родина» к выборам в Заксобрание Петербурга. Об этом заявил политолог Владимир Соломонов.

Эксперт прокомментировал недопуск партии под председательством депутата Госдумы Алексея Журавлева на выборы в петербургский ЗакС. По его словам, в России все устроено так, чтобы любая политсила, деятельность которой отличается от правящей, никому не нужна. Чиновники боятся пускать в правительство и ЗакС новых кандидатов.

«Всех хотят контролировать, здравые инициативы никому не нужны», — цитирует политолога «Экономика сегодня».

Соломонов уверен, что «Родине» необходимо бороться за свои права. Политолог напомнил о прецедентах, когда кандидатов восстанавливали в предвыборной гонке. Лидер «Родины» Журавлев обвинил представителей власти Петербурга в препятствовании развитию России. Депутат пообещал обжаловать решение избиркома.

Певице Татьяне Булановой ранее отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа от партии «Родина». Артистка пожаловалась в ЦИК РФ, но это не принесло результата.

Шоумен Стас Барецкий на фоне ситуации с Булановой заявил, что ЗакС превратился в бизнес-кружок, участникам которого интересны собственные проекты, а не жизнь горожан.