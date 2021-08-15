Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 12:45
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
12:45
Общество
Выживший после COVID-19 француз рассказал, как вышел из искусственной комы
12:41
Политика
Россия потребовала созвать экстренное заседание СБ ООН на фоне событий в Афганистане
12:41
Происшествия
Количество погибших при взрыве резервуара с топливом в Ливане возросло до 28
12:40
Общество
Жители Алтайского края спасли трех тонувших в реке школьников
12:39
Армия
Al Arabiya: Правительство Афганистана передаст власть талибам 15 августа
12:39
Политика
Захарова сравнила ситуацию в Кабуле с очередным экспериментом США
12:37
Латинская Америка
Страны Латинской Америки готовы оказать гуманитарную помощь Гаити
12:36
Экономика
Петербургские застройщики снижают площадь квартир на фоне роста цен
12:30
Общество
Режиссер Надеин объяснил значимость военной драмы «Солнцепек»
Все новости

Аналитик Соломонов потребовал разобраться с ситуацией вокруг недопуска «Родины» к выборам

  /   Обновлено: 15 августа 2021 11:34
Политика
Аналитик Соломонов потребовал разобраться с ситуацией вокруг недопуска «Родины» к выборам
Prt Scr youtube.com  /  Родина Ленинградская область

Санкт-Петербург, 15 августа. Необходимо разобраться с ситуацией вокруг отстранения партии «Родина» к выборам в Заксобрание Петербурга. Об этом заявил политолог Владимир Соломонов.

Эксперт прокомментировал недопуск партии под председательством депутата Госдумы Алексея Журавлева на выборы в петербургский ЗакС. По его словам, в России все устроено так, чтобы любая политсила, деятельность которой отличается от правящей, никому не нужна. Чиновники боятся пускать в правительство и ЗакС новых кандидатов.

«Всех хотят контролировать, здравые инициативы никому не нужны», — цитирует политолога «Экономика сегодня».

Соломонов уверен, что «Родине» необходимо бороться за свои права. Политолог напомнил о прецедентах, когда кандидатов восстанавливали в предвыборной гонке. Лидер «Родины» Журавлев обвинил представителей власти Петербурга в препятствовании развитию России. Депутат пообещал обжаловать решение избиркома.

Певице Татьяне Булановой ранее отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа от партии «Родина». Артистка пожаловалась в ЦИК РФ, но это не принесло результата.

Шоумен Стас Барецкий на фоне ситуации с Булановой заявил, что ЗакС превратился в бизнес-кружок, участникам которого интересны собственные проекты, а не жизнь горожан.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Аналитик Соломонов потребовал разобраться с ситуацией вокруг недопуска «Родины» к выборам
выборы родина соломонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru