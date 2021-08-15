Петербуржцев предупредили о перекрытии двух полос на участке КАД

Санкт-Петербург, 15 августа. Две полосы для движения автомобилей перекроют на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.

Согласно сообщению пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные рабочие будут устранять келейность покрытия проезжей части. В связи с этим с 18 по 23 августа перекроют третью и четвертую полосы. На первой и второй полосе будет действовать ограничение скоростного режима в 50 км/ч.

Дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию, которая будет предупреждать водителей о ремонтных работах. Замена асфальтного полотна будет вестись в две смены, однако на сроки ремонта могут повлиять погодные условия.

Как ранее сообщалось, три новых пешеходных перехода обустроят в Калининском районе Петербурга. Ход работ проконтролировал губернатор города Александр Беглов.