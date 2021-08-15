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Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 августа
Общество
Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 августа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 августа. Тыловая часть циклона окажет влияние на погоду в Петербурге в воскресенье, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, этот циклон принесет в город еще большую прохладу и кратковременные дожди. Столбики уличных термометров покажут до +21 градуса, а в Ленинградской области — до +22 градусов.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В целом в Северной столице будет дождливо и пасмурно на протяжении следующих трех дней, добавил Леус.

В Москве, тем временем, потеплеет до +28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России. При этом все равно пройдет небольшой дождь.

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