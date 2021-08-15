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Ливни и грозы накроют Ленинградскую область в ближайшие дни

  /   Обновлено: 15 августа 2021 09:05
Общество
Ливни и грозы накроют Ленинградскую область в ближайшие дни
pixabay.com  /  Pexels

Санкт-Петербург, 15 августа. Ухудшение погодных условий ожидается в Ленинградской области в ближайшие три дня — с 15 по 17 августа.

Согласно данным ГУ МЧС России, на регион обрушатся ливни и грозы. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.

А предстоящей ночью в Ленобласти похолодает: столбики уличных термометров покажут +11...+16 градусов. Днем в понедельник воздух прогреется до +22 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее высказал мнение, что после 2035 года начнется новая климатическая эпоха. Но критически такие перемены на жизни не скажутся.

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