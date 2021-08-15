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Иномарка вылетела в кювет во время обгона под Петербургом
Происшествия
Иномарка вылетела в кювет во время обгона под Петербургом
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 15 августа. Авария с участием легковушки «Форд» произошла на Ропшинском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Дорожный инцидент запечатлел видеорегистратор встречного автомобиля. На кадрах видно, как иномарка резко вылетает в кювет, едва не перевернувшись.

На момент аварии в салоне находились двое — водитель и пассажирка. Последняя разбила голову о лобовое стекло и вылезла из покореженного авто в крови.

«Все живы. Девушка немного пострадала», — написал очевидец.

Ранее восемь человек пострадали в результате массовой аварии в Рязани. Столкнулись три автомобиля.

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