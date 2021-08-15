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Петербуржец помог правоохранителю задержать агрессивного мужчину
Происшествия
Петербуржец помог правоохранителю задержать агрессивного мужчину
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 августа. Агрессивный мужчина напал на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге. Прохожий помог правоохранителю задержать злоумышленника.

Конфликт агрессивного мужчины и сотрудника ДПС произошел в микрорайоне Славянка. На видео, опубликованном в сообществе «Славянка | Подслушано» в соцсети «ВКонтакте», видно, как правоохранитель пытается справиться со злоумышленником, однако тот сопротивляется.

Полицейского поддержал неравнодушный петербуржец, который помог усмирить нарушителя. Автолюбитель, смотрящий за инцидентом из своего автомобиля, вышел из машины, поднял упавшие во время конфликта телефон и рацию и отдал правоохранителю. Через некоторое время на место инцидента прибыл еще один автомобиль ДПС.

Недавно мужчина с ножом также напал на правоохранителей в Уфе. Полицейским удалось ранить злоумышленника во время задержания. Однако нарушитель повредил ножом два автомобиля.

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