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Петербуржцы запечатлели эффект торнадо в небе над городом
Происшествия
Петербуржцы запечатлели эффект торнадо в небе над городом
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 15 августа. Жителей и гостей Петербурга удивил необыкновенный слой из туч 14 августа.

Гроза в субботу прогремела в ряде районов Северной столицы. Жители региона могли наблюдать, как ветер закручивают облака.

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные ролики. Один из авторов ролика отметил, что на Суздальском проспекте ему удалось снять таймлапс грозового облака. По его словам, облака закручиваются, как торнадо.

Очевидцы также публикуют фотографии ярких раскатов молнии. На снимках видно, как из серых туч выходят сразу две молнии.

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петербург торнадо облака
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