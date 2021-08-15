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Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имя для детеныша гиббона
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Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имя для детеныша гиббона
Общество
Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имя для детеныша гиббона
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 15 августа. Петербуржцы имеют возможность выбрать имя для детеныша гиббона, которому исполнился один год. Ленинградский зоопарк объявил соответствующий конкурс.

Белорукие гиббоны Персий и Габина 14 августа 2020 года стали родителями маленькой самки. Представители зоопарка сообщили, что эта малышка является маминой дочкой. Детеныш, по их словам, все время проводит с матерью. Сотрудница зверинца уточнила, что гиббоны до двух лет сидят на животе матери, находясь в тесном контакте.

Конкурс на имя детеныша закончится 29 августа. Однако есть ключевое условие — кличка должна быть греческой, потому что их получают все гиббоны в зверинце.

Петербуржцы могут посмотреть на гиббонов, заплатив 600 рублей за билет для взрослого гостя зоопарка. Информацией об этом поделился RT.

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конкурс зоопарк гиббон
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