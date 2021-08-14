Потолок обрушился в одном из центральных магазинов Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Потолок частично обрушился в магазине косметики в центре Санкт-Петербурга. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧП случилось в торговом комплексе «Владимирский пассаж» в самом сердце Северной столицы. Очевидцы происшествия рассказали, что прямо у касс и выхода из отдела упали на пол несколько пластиковых плиток потолочного покрытия, сообщает mk.ru.

По словам находившихся в магазине посетителей, фрагменты потолка упали вместе с проводами для освещения. Пластины обрушились в проход между витринами и не задели сам товар. В момент падения покрытия никого рядом не было, поэтому обошлось без пострадавших. Обстоятельства и детали происшествия уточняются. По какой причине упал потолок в ТК, пока неизвестно.