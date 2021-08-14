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«Масштаб фигуры»: политолог Потуремский назвал преимущества Шугалея на выборах в ЗакС

  /   Обновлено: 14 августа 2021 20:56
Политика
«Масштаб фигуры»: политолог Потуремский назвал преимущества Шугалея на выборах в ЗакС
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обладает неоспоримым преимуществом на выборах в Заксобрание, уверен политолог Виктор Потуремский.

Социолог зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от партии «Родина». Ученый выдвинулся по пятому одномандатному округу. Эксперт Центра прикладных исследований и программ Потуремский назвал преимущества Шугалея на выборах. По словам политолога, ученому сыграет на руку его опыт как политического консультанта.

«Ключевой вопрос — это, скажем так, вопрос программы, с которой он и пойдет на выборы. Но, учитывая масштаб фигуры, уровень фигуры, нельзя не признать, что он может претендовать на работу в ЗакСе и может представлять интересы граждан на федеральном уровне», — пояснил Потуремский в беседе с «ПолитРоссией».

Ранее бывший депутат Заксобрания Елена Бабич назвала серьезным успехом регистрацию Шугалея на выборы. Она также обратила внимание на попытки некоторых политических сил противостоять допуску кандидатов к процессу.

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закс потуремский шугалей
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