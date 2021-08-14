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Политконсультант Куртов назвал сомнительным вердикт петербургского ГИК по партии «Родина»
Политика
Политконсультант Куртов назвал сомнительным вердикт петербургского ГИК по партии «Родина»
Prt Scr youtube.com  /  Vladimir Gusev

Санкт-Петербург, 14 августа. Попытка петербургского ГИК обвинить «Родину» в нарушениях выглядит странной, учитывая щепетильность руководства партии, заявил политический консультант Алексей Куртов.

В комментарии для издания «ПолитРоссия» он отметил, что «Родина» очень хорошо показала себя в нынешнем предвыборном цикле, а значит, вряд ли рискнула бы ставить под угрозу всю кампанию. На этом фоне эксперт признал, что ему «очень трудно поверить» в вердикт избиркома.

«Зная щепетильность и дотошность руководства партии, я могу сказать, что да, там, скорее всего, возник какой-то системный конфликт с властями, и «Родину» просто «срезали». Конечно, трудно это как-то комментировать, но что-то там такое, безусловно, есть», — сказал Куртов, призвав разобраться в истории с недопуском партии к выборам.

Ранее городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказалась регистрировать партию «Родина» на выборы в городской парламент под предлогом большого процента недостоверных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

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выборы россия санкт-петербург родина куртов
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