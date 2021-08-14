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Суд избрал меру пресечения тренеру по делу о совращении девочки в Петербурге

  /   Обновлено: 14 августа 2021 19:44
Происшествия
Суд избрал меру пресечения тренеру по делу о совращении девочки в Петербурге
pixabay.com  /  qimono

Санкт-Петербург, 14 августа. Суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий тренеру по тхэквондо, обвиняемому в совершении развратных действий в отношении своей воспитанницы.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил обвиняемому покидать жилье с 09:00 до 20:00, посещать массовые мероприятия, вести переговоры с использованием любых средств связи и совершать прочие действия, способствующие общению с потерпевшими и свидетелями уголовного дела, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина в течение продолжительного времени вел откровенную переписку со своей воспитанницей, не достигшей 16-летнего возраста. Кроме того, обвиняемый, узнав о проведении в отношении него процессуальной проверки, всячески препятствовал следствию. В частности, тренер давал ложную информацию, чтобы запутать правоохранителей, а также избавился от техники, с помощью которой общался с девочкой.

Сотрудники СК Петербурга продолжают проведение следственных мероприятий для сбора необходимой доказательной базы. Ранее тренер сообщал, что его уголовное преследование основано на психологической неустойчивости самой девочки и ее родителей.

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