Санкт-Петербург, 14 августа. Социолог Максим Шугалей имеет большой авторитет и уважение в профессиональном сообществе, заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и ученый-социолог Максим Шугалей стал кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что намерен провести точечную работу с избирателями.

Виктор Литовкин назвал главу ФЗНЦ достойным кандидатом, уважаемым коллегами и обычными гражданами.

«Шугалей – достойный героический и честный человек. У него есть большой авторитет и уважение среди представителей профессионального сообщества и обычных людей», — заявил он в беседе с iReactor.

По словам самого Шугалея, ему предстоит проделать большую работу. Социолог планирует встретиться с жителями своего округа и доработать предвыборную программу в соответствии с их пожеланиями.