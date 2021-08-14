Психолог оценила инициативу Беглова по расширению ЦПМС для особенных детей

Санкт-Петербург, 14 августа. Психолог Татьяна Могильникова оценила инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова по расширению Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям.

Градоначальник посетил в субботу ЦПМС на улице Обручевых, где он вручил сертификат на покупку инвалидных кресел и сообщил радостную новость. В ближайшее время в городе будут открыты центры дневного стационара для тех малышей, кто не имеет возможности ходить в детский сад.

Детский психолог Могилькова отметила, что если в каждом районе будет создан подобный центр, то оказывать помощь детям с особенными потребностями будет намного проще.

«Если в каждом районе такой центр будет находиться в шаговой доступности, то это позволит оказывать психологическую помощь очень быстро и эффективно. То, что это создается у нас в городе — это прекрасно», — отметила эксперт в разговоре с корреспондентом Невских Новостей.

Психолог отметила, что по городу есть центры, в которых оказывают помощь и взрослым и детям, однако попасть туда практически невозможно. В случае реализации инициативы губернатора родители смогут помочь не только детям с особенностями, но и себе и не будут сталкиваться с подобными сложностями.

Ранее блогер Вадим Манукян похвалил усилия петербургских властей. Известный публицист отметил старания градоначальника по развитию метрополитена.