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Автоэксперт Сальников оценил вклад Беглова в безопасность на дорогах Петербурга
Общество
Автоэксперт Сальников оценил вклад Беглова в безопасность на дорогах Петербурга
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Ситуация на дорогах Санкт-Петербурга продолжает меняться в лучшую сторону, водители стали уважительнее относиться к пешеходам.

Пешеходные переходы и светофоры необходимы для города, заявил председатель Союза Автошкол Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников. Он отметил, что это повысит уровень безопасности в области дорожного движения. Специалист считает, что у пешеходов стало меньше причин для беспокойства за свое здоровье.

Так, 14 августа губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил площадку, где идет обустройство нового регулируемого пешеходного перехода на проспекте Маршала Блюхера. В скором времени на улице Обручевых и на пересечении с улицей Рериха появится два нерегулируемых перехода. Их строительство также проконтролировал глава города.

«Это все благодаря тому, что велось много разговоров о необходимости пропускать людей. Также улучшается ситуация, когда показывают позитивные примеры поведения водителей и пешеходов, а не негативные истории по типу [передачи] «Дорожные войны»», — подчеркнул Сальников в беседе с «Невскими новостями».

Специалист считает необходимым подкорректировать программы подготовки водителей. Он предложил создавать обучающие видеоролики с описанием реальных ситуаций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее проверил ход строительства здания школы на улице Ольги Форш. В ней будут обучаться 550 учеников.

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