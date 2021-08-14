«Политик нового типа»: блогер Манукян рассказал о пользе Шугалея для общества

Санкт-Петербург, 14 августа. Блогер, журналист и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян оценил политические перспективы ученого-социолога Максима Шугалея.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей успешно прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Социолог баллотируется по пятому одномандатному округу от партии «Родина».

Мировую известность Максим Шугалей получил после того, как отправился в Ливию с группой ученых для проведения социологических исследований. Вскоре он попал в плен, и почти два года содержался в чудовищных условиях. Эти события легли в основу двух частей фильма «Шугалей». Третья кинокартина вскоре выйдет на экраны.

Уникальный опыт национального героя делает его непохожим на всех остальных кандидатов в депутаты, заявил общественник Вадим Манукян журналистам издания «Народные Новости». По его словам, у ученого есть все шансы попасть в петербургский парламент, а в будущем выйти на федеральный уровень.

«На самом деле его потенциал куда больше. С тем жизненным опытом, что он накопил в последние годы, его ни с кем нельзя сравнить. Считаю, что он имеет полное право и все шансы, чтобы в будущем стать депутатом Государственной думы», — заявил эксперт.

Манукян назвал Максима Шугалея политиком нового типа, который действительно знает, в каком направлении можно достигнуть максимальной пользы для общества. Кроме того, блогер отметил, что социолог, несмотря на все пережитое, сохранил любовь к простым людям, поэтому сможет многого добиться для них.