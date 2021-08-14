Три новых пешеходных перехода обустроят в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 августа. Новые пешеходные переходы планируется обустроить в Калининском районе Петербурга. Их создадут по просьбе жителей окрестных домов.

Один регулируемый пешеходный переход появится на проспекте Маршала Блюхера. Еще два нерегулируемых оснастят на улице Обручевых.

«Район развивается, растет нагрузка на автомобильные дороги. Важно создать безопасные условия для пешеходов, особенно детей», — высказался на эту тему губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Обустройством перехода на проспекте Маршала Блюхера займется компания «Перекресток» за счет собственных средств. Городская дирекция по организации дорожного движения уже разработала технические условия на проектирование, согласовав все необходимые работы.

На Полюстровском проспекте тем временем готовится к открытию новый филиал петербургского лицея №126. Учебное заведение начнет работать с 1 сентября.