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Новый филиал лицея №126 откроется на Полюстровском проспекте в Петербурге
Общество
Новый филиал лицея №126 откроется на Полюстровском проспекте в Петербурге
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Санкт-Петербург, 14 августа. Новый филиал петербургского лицея №126 откроет свои двери 1 сентября по адресу Полюстровский проспект, 61.

На данный момент образовательное учреждение работает в двух зданиях — на Замшиной улице и улице Федосеенко. Там обучается более 1600 человек в 55 классах.

Отмечается, что третье здание позволит жителям квартала Полюстрово 24-27 отправить детей в школу, расположенную совсем рядом с домом. Ход работ оценил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, из-за нехватки свободных территорий для строительства было решено провести реконструкцию уже имеющегося здания на Полюстровском проспекте. Строительные работы завершили в рекордные сроки — почти за девять месяцев, поэтому ко Дню знаний филиал будет готов принимать учеников.

Александр Беглов ранее проверил ход строительства здания школы на улице Ольги Форш. Строительство в Калининском районе Петербурга ведется полным ходом.

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петербург лицей новое здание
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