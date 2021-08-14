«Абсолютно правильный выбор»: продюсер Щеглов прокомментировал участие Шугалея в выборах

Санкт-Петербург, 14 августа. Российский кинопродюсер Сергей Щеглов оценил участие известного социолога Максима Шугалея в выборах в Заксобрание Петербурга. Кинематографист считает ученого достойным кандидатом.

Продюсер не понаслышке знает о героизме главы Фонда защиты национальных ценностей. Щеглов известен благодаря работе над первыми частями фильма «Шугалей», в которых раскрывается история российского социолога, удерживаемого в плену у террористов в Ливии.

После возвращения на родину Шугалей был депутатом в Коми, а теперь решил послужить на благо родному городу. Щеглов уверен, что из ученого получится отличный депутат.

«Это абсолютно правильный выбор, правильное решение. Это человек, который будет заниматься депутатской деятельностью гораздо лучше, чем многие другие. Это человек, который имеет свой стержень, и его не сломать», — рассказал продюсер корреспонденту «Политики Сегодня».

Собеседник издания отметил, что если рассматривать всех действующих депутатов петербургского Законодательного собрания, то многие из них будут уступать социологу по личностным качествам. Он уверен, что упадническое состояние города во многом зависит от тех чиновников, которые не собираются представлять интересы граждан.

Ранее о кандидатуре Шугалея высказался известный журналист и политический консультант Анатолий Вассерман. Он считает, что допуск социолога к выборам полезен прежде всего для самого ЗакСа.