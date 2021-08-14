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Юрист Комсолев указал на законное право «Родины» оспорить решение ГИК
Политика
Юрист Комсолев указал на законное право «Родины» оспорить решение ГИК
vk.com  /  Владимир Комсолев

Санкт-Петербург, 14 августа. Партия «Родина» в течение десяти дней может обжаловать решение петербургского Горизбиркома о ее снятии с регистрации, заявил судья в отставке, юрист Владимир Комсолев.

Ранее избирательная комиссия отказала в регистрации списка партии «Родина» по единому избирательному округу. Основанием для такого решения стал сбор подписей партии с нарушением выборного законодательства.

В интервью изданию «НьюИнформ» Комсолев заявил, что у партии есть возможность обжаловать данное решение, если подписные листы действительно не имели никаких нарушений и организационные мероприятия соответствуют закону.

«Действия избирательной комиссии может оспорить вышестоящая организация или судья. Для этого существует десятидневный срок», — объяснил юрист.

По его словам, кандидат будет восстановлен в избирательном списке и своих правах, если судебные органы признают решение Горизбиркома незаконным.

Ранее генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов заявил, что отказ «Родине» в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга мог быть результатом манипуляций чиновников. Он заявил, что предполагаемые действия властей не представляют собой что-то невиданное прежде.

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