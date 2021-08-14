Доноры сдали более 450 литров крови в Петербурге за неделю

Санкт-Петербург, 14 августа. Жители Петербурга сдали 452 литра крови на Городской станции переливания в первую неделю августа.

Донорами за это время стали уже 1010 человек. Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил неравнодушных горожан за огромный вклад в спасение человеческих жизней.

«Мы благодарны донорам. Их кровь спасает жизни многих людей, в том числе больных коронавирусом», — подчеркнул градоначальник.

При этом количество петербуржцев, желающих сдать кровь, непрерывно растет. Например, в 2020 году донорами стали 13 589 человек, а в первом полугодии 2021 года — 14 199 человек.

Как стало известно ранее, почетным донорам Ленинградской области предоставили право льготного проезда на автобусах. Об этом сообщило региональное правительство.