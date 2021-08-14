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Адвокат Юкша объяснил, почему Шугалей нужен петербургскому ЗакСу
Политика
Адвокат Юкша объяснил, почему Шугалей нужен петербургскому ЗакСу
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 августа. Социолог Максим Шугалей является смелым и конкретным человеком, который отвечает за свои слова, заявил правозащитник Янис Юкша.

По мнению адвоката, сегодня избирателям нужны «люди поступков», а зарегистрировавшийся недавно кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга Максим Шугалей является именно таким человеком, передает «Политика сегодня».

«Он смелый и конкретный человек. Если он скажет, что будет делать что-то, он будет это делать», — заявил Юкша.

Отметим, что ключевой пункт предвыборной программы Шугалея, ставшего народным героем в России, — личное общение с каждым отдельным жителем региона.

«Общаться с каждым — это вопрос непростой, а доведение своих идей до широких масс — вопрос кропотливой и долгой работы», — отметил адвокат.

По словам Юкши, российский ученый сможет реализовать те идеи, которые предлагает. Он отметил, что ЗакСу нужны люди, способные на конкретные действия.

Ранее председатель Совета регионального отделения партии «Родина» в Петербурге Андрей Петров заявил, что опыт работы социологом поможет Шугалею наладить диалог с избирателями. По его словам, у главы ФЗНЦ есть преимущество перед другими кандидатами.

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выборы закс шугалей
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